Koronawirus. Tak wygląda Wuhan po wybuchu epidemii. Ekipa filmowa nagrała dokument

Epidemia koronawirusa w Chinach to temat, który nie schodzi z pierwszych stron gazet, a także wciąż pojawia się w wydaniach dzienników telewizyjnych. Tematem zainteresowała się również ekipa filmowa, która została uwięziona w Wuhan, gdy władze przedsięwzięły środki bezpieczeństwa niejako „zamykając miasto na świat”. Ponieważ twórcy mieli przymusową przerwę w procesie nagrywania filmu, postanowili spożytkować czas, tworząc inny projekt. Skierowali kamery na ulice Wuhan, by udokumentować wpływ koronawirusa na miasto. W rezultacie powstał film, który ukazuje Wuhan niemal jako miasto wymarłe.

„Będą to cenne obrazy”

– Ekipa chciała w Wuhan zrobić coś sensownego. Nagrać to, co się stało. Po pierwsze, od czasu zamknięcia Wuhan nie było filmu prezentującego tak panoramiczny widok miasta. Po drugie, uważam, że będą to cenne obrazy do celów historycznych i innych filmów dokumentalnych – powiedział reżyser filmu Lan Bo, którego słowa cytuje portal Indie Wire. Po opublikowaniu trwającego niespełna 5 minut filmu w mediach społecznościowych, w krótkim czasie nagranie stało się hitem sieci. Lan widząc wielkie zainteresowanie odbiorców wpadł na pomysł, aby przygotować pełnometrażowy dokument na ten temat.

Z najnowszych informacji wynika, że z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 2130 osób, a u ponad 75 tys. stwierdzono wystąpienie choroby.

