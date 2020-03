Mapa koronawirusa. Jak rozprzestrzenia się Covid-19

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię koronawirusa. W Polsce jest już 47 osób zakażonych. Sytuacja nadal jest bardzo trudna we Włoszech. Z dobrych wiadomości warto przypominać, że w Chinach, w których rozpoczęła się epidemia, zagrożenie wydaje się maleć. Państwo Środka raportuje coraz niższe ilości nowych zakażeń.

Mapa rozprzestrzeniania się koronawirusa

Skąd dowiedzieć się, jak wygląda rozprzestrzenianie się wirusa? Najlepszym źródłem jest mapa, tworzona w oparciu o dane WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), CDC (Centers for Disease Control and Prevention), ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób), NHC i DXY. Należy dodać, że mapa tworzona jest przez zespół w USA, dlatego dane są uzupełniane z niewielkim opóźnieniem w stosunku do czasu polskiego.

Koronawirus – co to jest?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Koronawirus – przyczyny i objawy

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Według danych WHO z 3 marca, do zgonów dochodzi u 3,4 proc. osób chorych.

Koronawirus ncov-2019 na człowieka przeniósł się prawdopodobnie w wyniku spożycia nieświeżych owoców morza lub zupy z nietoperza. Dane, choć niewystarczające, wskazują na źródło transmisji wirusa – szacuje się ponadto, że w wyniku coraz częstszych kontaktów ludzi z przedstawicielami różnych gatunków zwierząt infekcje powodowane koronawirusem nie ustaną. Chińskie organizacje rządowe niedługo po tym, jak zaczęły pojawiać się kolejne zakażenia donosiły, że wirus przenosi się także z człowieka na człowieka.

Zakażenie koronawirusem może powodować objawy typowe dla grypy. Dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na przypadki, kiedy z nagła pojawia się gorączka, katar, kaszel, ogólne osłabienie organizmu, bóle głowy i mięśni oraz pewnego rodzaju rozbicie. Jednak chińska agencja informacyjna Xinhua przekazała wieści od tamtejszych specjalistów w zakresie medycyny, że pierwszymi objawami obecności koronawirusa w organizmie mogą być również problemy po stronie układu pokarmowego, a zatem kłopoty z trawieniem. Wirus może również negatywnie wpływać na narząd wzroku.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 12 marca