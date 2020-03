Szkoła w czasie koronawirusa. Tak zorganizujesz dziecku naukę

Szkoły zostają zamknięte, ale Minister Edukacji, Dariusz Piontkowski, podkreśla, by nie traktować tych dwóch tygodni jako dodatkowych ferii. –Wykorzystajcie ten czas na pogłębienie wiedzy w tych dziedzinach, które was interesują – namawia.

W internecie mamy wiele narzędzi TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), które mogą pomóc z alternatywną organizacją nauki w sposób zdalny. Kancelaria Premiera na Twitterze zachęca do korzystania z usług G Suite for Education oraz Microsoft, który udostępnia za darmo półroczną licencję na pakiet Office 365 w wersji E1.

Ale to nie jedyne narzędzia, które mogą pomóc w tym trudnym czasie. Internet daje w tym zakresie duże możliwości. Sprawdźcie, jak zorganizować naukę dzieciom. Warto skorzystać z naszych propozycji, tym bardziej, że wiele firm tworzących edukacyjne apki udostępnia je w wersji premium na czas epidemii koronawirusa.

Pi-Stacja

To nieustannie rosnąca kolekcja krótkich filmów edukacyjnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego i ściśle do niej dopasowanych. Obejmują cały zakres podstawy programowej z matematyki dla szkoły podstawowej. Do poszczególnych tematów są też przygotowane zadania i ćwiczenia online.



Kahoot!

Platforma edukacyjna oparta na grach, która zapewnia zaangażowanie i zabawę w formie quizów i ankiet edukacyjnych. Szkoły i uczelnie wyższe mogą zgłaszać się teraz poprzez ten formularz aby uzyskać tymczasowo konto premium.



Nearpod

Wielokrotnie nagradzana platforma do tworzenia wirtualnych klas i udostępniania im profesjonalnych lekcji. Nauczyciele mogą korzystać z Nearpod do wspierania uczenia się uczniów na różne sposoby. Platforma daje uczniom możliwość interakcji i natychmiastowej informacji zwrotnej, zachęcając ich do rysowania na mapie lub diagramie, odpowiadania na pytania w ankiecie, zamieszczania notatek lub zdjęć na tablicy czy rozwiązywania quizu wielokrotnego wyboru. Teraz szkoły mogą się zgłaszać po darmową wersję tymczasową.



Learnetic

Firma tworzy rozwiązania edukacyjne, e-podręczniki i zasoby interaktywne, które umożliwiają indywidualizację kształcenia, Zainteresowani mogą na odległość korzystać z bezpłatnej platformy dzwonek.pl. Funkcjonalności tego portalu umożliwiają zarządzanie szkołami, klasami oraz zlecanie zadań i przesyłanie własnych materiałów w formie prac domowych i testów, a także otrzymywanie przez nauczyciela szczegółowych raportów pozwalających ewaluować stan wiedzy i postępy uczniów. Learnetic udostępnia także narzędzie do tworzenia interaktywnych zasobów przez nauczycieli – ekreda.pl.



Edpuzzle

Proste narzędzie wykorzystujące wideo w celu nauczania. Dzięki niemu nauczyciele mogą komunikować się z uczniami za pomocą prostej opcji tworzenia wirtualnych klas, którym zadaje się do obejrzenia wideo, które może być rozbudowane o własną ścieżkę dźwiękową, notatki lub pytania w formie quizu. Podczas edycji można je również skracać. Wideo musi być dostępne na platformach takich jak YouTube lub TED.ed. Praca w EDpuzzle jest niesłuchanie prosta i inspirująca



SeeSaw

Narzędzie online i zestaw aplikacji mobilnych, które pomagają w tworzeniu zadań dla uczniów oraz budowania ich cyfrowego portfolio, jakim jest tworzenie i przechowywanie wykonanych prac i projektów. SeeSaw umożliwia tworzenie i komunikowanie się z wirtualną klasą.



Akademia Khana

Największa darmowa platforma edukacyjna, czasem zwana Wikipedią w formie wideo. Polega na publikowaniu krótkich filmików dotyczących konkretnych zagadnień. Filmów jest już kilkaset tysięcy, w tym kilkaset polskich i liczba ich stale się zwiększa. Akademia Khana to również portal dla nauczycieli, który zawiera masę propozycji, jak wykorzystać to narzędzie w klasie. A także narzędzie online i aplikacje mobilne do uczenia się i rozwiązywania zadań dla uczniów.



Class Dojo

Aplikacja mobilna, która łączy nauczycieli z uczniami i rodzicami, tworząc społeczność klasy szkolnej. Nauczyciele mogą dodawać rodziców do klasy, udostępniając im zadania i zasoby takie jak zdjęcia, filmy, ogłoszenia i wiadomości. Uczniowie mogą prezentować i dzielić się swoją wiedzą dodając zdjęcia i filmiki do swoich portfolio. Class Dojo dostępne jest także w języku polskim.

