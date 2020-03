Mapa koronawirusa w Polsce. Ilu jest chorych i jak rozprzestrzenia się COVID-19

Liczba przypadków pacjentów zarażonych koronawirusem przekroczyła w Polsce 630. Z powodu COVID-19 zmarło już siedem osób. Władze namawiają do pozostania w domu, co sprzyja przeszukiwaniu internetu w celu znalezienia informacji dotyczących choroby. W tym momencie szczególnie ważne jest to, aby były to informacje sprawdzone.

W związku z tym, że rozprzestrzenianie się choroby jest jedną z najczęściej wyszukiwanych informacji w internecie, powstały specjalne mapy, które pokazują sytuację epidemiczną w czasie rzeczywistym. Wcześniej istniały one tylko dla całego świata, teraz precyzyjna mapa powstała także dla Polski. Na mapie uwzględniono liczbę zarażeń na całym świecie oraz dane dotyczące ofiar śmiertelnych. Oba te wskaźniki podzielono także między konkretne państwa, gdzie wystąpił koronawirus. Pokazana jest również tak zwana krzywa zachorowań, o której tak często powtarzają w ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na mapie przedstawiony jest podział na województwa, dzięki czemu można zobaczyć w którym regionie kraju wirus jest najbardziej obecny. Najwięcej zachorowań odnotowano do tej pory na Mazowszu. Najmniej w woj, Świętokrzyskim i Podlaskim. Dane teoretycznie są aktualizowane na bieżąco, ale trudno na razie ocenić, co jaki czas administratorzy uzupełniają mapę o kolejne informacje. Dane przedstawione na mapie pochodzą z komunikatów Ministerstwa Zdrowia, GUS, oraz Johns Hopkins CSSE. Czytaj także:

