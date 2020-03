Pornhub Premium za darmo na całym świecie. Wszystko, byle tylko zatrzymać cię w domu

Darmowy akces do usługi Pornhub Premium ma potrwać przez cały miesiąc. Szefowie portalu liczą, że dzięki temu posunięciu uda im się zatrzymać kolejne osoby w domu, a innym umilić kwarantannę. Przy blisko 300 tys. zakażonych na całym świecie i prawie 20 tys. ofiar śmiertelnych wszelkie tego typu akcje przyjmowane są pozytywnie, tak więc właściciele strony mogą liczyć przy okazji na pozytywny PR i reakcję w mediach.

„Jako że ta sytuacja ma wpływ na nas wszystkich, zdecydowaliśmy się wziąć udział w zachęcaniu ludzi do pozostania w domach i udostępnić darmowe Premium na całym świecie do 23 kwietnia” – napisano na blogu firmy we wtorek 24 marca. Zwykle dostęp do tej usługi kosztuje 9,99 dolarów miesięcznie (95,88 dolarów rocznie, czyli równowartość 406 złotych). Premium zapewnia dostęp do filmów w jakości HD, których nie mogą oglądać zwykle pozostali użytkownicy.

Portal do skorzystania z promocyjnej oferty zaprasza za pośrednictwem nowej strony startowej, na której wyjaśnia potrzebę spłaszczania krzywej zachorowań. Zobowiązuje też odwiedzających do pozostania w izolacji lub przynajmniej częstego mycia rąk i społecznego dystansowania się. Poza udostępnieniem premium Pornhub ogłosił też, że wypłaci wszystkim swoim modelom i modelkom 100 proc. wynagrodzenia za kwiecień.„Kiedy nadchodzi globalny kryzys, zadaniem każdego jest wspólna praca by wspierać swoją społeczność, a to odnosi się także do nas” – napisano na blogu.

