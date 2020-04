Uwaga na fałszywe witryny Netfliksa. We Francji oszuści naciągają na „kwarantannę”

Od kilku tygodni Europa uwięziona jest w domach w ramach profilaktyki antykoronawirusowej. Jak wiadomo, to niełatwy czas, szczególnie gdy za oknem coraz częściej gości wiosna. Wykorzystują to różnej maści oszuści internetowi, obiecując, że za darmo umilą nam ten czas. Przed takimi właśnie cwaniakami ostrzegła właśnie francuska federacja konsumentów Que Choisir, do której zaczęły spływać skargi na fałszywe strony internetowe, podszywające się pod Netflix. Obiecują one darmowy dostęp do tej amerykańskiej platformy streamingowej przez cały okres przymusowej izolacji.

Zamiast bezpłatnego Netfliksa - comiesięczna opłata za nic

Niestety, internauci, którzy uwierzą w „darmową kwarantannę” , trafiają na stronę netflix-usa.net, niemającą nic wspólnego z oryginalnym Netfliksem. Tam są proszeni o wypełnienie krótkiego kwestionariusza, po czym dowiadują się, że „wygrali” i mogą przejść dalej. Po drodze zostaną przekierowani na stronę z „okazyjną” ofertą zakupu smartfona, gdzie mogą paść ofiarą wyłudzenia pieniędzy. Ale internauta nie zobaczy ani darmowego Netfliksa, ani telefonu, za to co miesiąc będzie obciążany kwotą pseudosubskrypcji.

Dlatego eksperci federacji Que Choisir radzą, aby weryfikować takie oferty, wchodząc na oficjalne strony firm (w tym wypadku Netflix.com) i w razie wątpliwości, kontaktować się z działem obsługi klienta. Jeśli już doszło do podania danych do płatności, należy jak najszybciej zgłosić to do banku i na policję.

