Spory wzrost popularności pornografii podczas epidemii koronawirusa

Dane dotyczące ruchu na swojej witrynie opublikował jeden z najpopularniejszych serwisów z pornografią – streamingowy gigant Pornhub. Jak pokazują wykresy, ruch zwiększył się gwałtownie.

Ogólnoświatowy ruch na Pornhubie był znacznie większy niż przed rozpoczęciem się pandemii koronawirusa. Szczytowy wzrost o 24,4 proc. nastąpił 25 marca. Stało się to po tym, jak firma zaoferowała darmowy dostęp do serwisu Pornhub Premium, aby zachęcić ludzi do pozostania w domu i zachowania społecznego dystansu.

Statystycy porównali średni ruch w lutym (przed pandemią) z ruchem w marcu. Ponieważ ruch zmienia się w zależności od dnia tygodnia, każdy dzień był porównywany z tym samym dniem tygodnia poprzedniego miesiąca. Wzrost za każdym razem był wyraźny.

Jak ma się konsumpcja pornografii w Europie? Ilustruje to poniższa tabela. Wirus w Europie zaczął rozprzestrzeniać się wcześniej niż w innych częściach świata. Dlatego wzrost ruchu w serwisie nastąpił o kilka dni wcześniej.

Znacznie później zmiany w ruchu stały się zauważalne w Stanach Zjednoczonych. Dopiero gdy pandemia gwałtownie zaatakowała Amerykę, a mieszkańcy kraju postanowili zostać w domu i utrzymać społeczny dystans, streaming na Pornhubie wystrzelił.

Włochy były pierwszym krajem (poza kontynentem azjatyckim), który nakazał swoim obywatelom pozostanie w domach, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Pornhub zaczął oferować swoim włoskim użytkownikom bezpłatne treści Premium już 12 marca. To spowodowało wzrost ruchu o 57 proc.

Użytkownicy serwisu od początku epidemii wyszukują hasła związane z wirusem. Do tej pory zanotowano ponad 15 milionów wyszukiwań zawierających słowa „Corona” lub „Covid”. Na Pornhub przesłano ponad 1000 filmów o tematyce związanej z koronawirusem, z których niektóre obejrzano już po ponad milion razy.

