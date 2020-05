Najpopularniejsze aplikacje do umawiania się do fryzjera i kosmetyczki

Wizyta u fryzjera jest możliwa, ale obwarowana ograniczeniami. Nie można do salonu wejść „z ulicy”, trzeba się wcześniej umówić. Oto najpopularniejsze aplikacje do umawiania się do fryzjera, salonu kosmetycznego czy manicure.

Aplikacja Estetio

Poza aplikacjami dla użytkowników są też takie dla właścicieli i osób zarządzających salonami. Estetio można połączyć wtyczką ze stroną na Facebooku. Wysyła klientom przypomnienia, zbiera dane na temat ich preferencji i terminów wizyt. Pozwala dostosować się do potrzeb klienta.



Aplikacja Bukka.pl

Idealna dla poszukujących fryzjera, kosmetyczki, salonu masażu, salony pedicure. Funkcjonalnością i przejrzystością nie ustępuje konkurencji. Podobnie jak inne aplikacje dostępna z poziomu mediów społecznościowych.



Aplikacja Moment.pl

Podobnie jak jej konkurentka używa lokalizacji, co pozwala skrócić czas znalezienia salonu fryzjerskiego, kosmetycznego, czy pedicure. Przypomina o zapisanych wizytach w wiadomościach wysyłanych z odpowiednim wyprzedzeniem. Salony są rankowane przez użytkowników.



Aplikacja Booksy

Najpopularniejsza aplikacja na rynku. W Polsce z Booksy korzysta już kilkaset tysięcy użytkowników, a zarejestrowanych jest coraz więcej salonów fryzjerskich, kosmetycznych i barberskich. Można też umówić wizytę w salonie masażu, manicure i zapisać się na fizjoterapię albo do trenera personalnego. Salony są rankowane przez użytkowników, a w aplikacji mnóstwo jest promocji i zniżek.

Przypominamy też zasady dotyczące wizyt u fryzjera:

Czy poczekalnie u fryzjerów będą funkcjonować?

Nie, tymczasowo zostaną zlikwidowane.

Czy będzie trzeba umówić się do fryzjera na konkretną godzinę?

Tak. Wizyta będzie miała swoje ramy czasowe „od-do”, by w salonie przebywały wyłącznie osoby obsługiwane przez personel.

Czy w salonie fryzjerskim będzie mogła przebywać dowolna liczba osób?

Nie. Liczba osób będzie ograniczona i uzależniona od wielkości salonu.

Jakie środki bezpieczeństwa będą zobowiązani stosować fryzjerzy wobec siebie?

Będą zachowywać odległość między stanowiskami, chodzić wyłącznie w maseczkach, dezynfekować ręce i stanowiska. W razie niemożności zachowania odległości będą ustawiać przepierzenia. Będą nosić odzież ochronną i przyłbice.

Jakie środki bezpieczeństwa będą zobowiązani stosować fryzjerzy wobec klientów?

Przed przyjęciem fryzjerzy będą przeprowadzać krótką ankietę i mierzyć klientowi temperaturę. Klienci będą używać maseczki i rękawiczek lub co najmniej zdezynfekować ręce. Zakazane będzie używanie telefonów komórkowych. W salonach nie będzie testerów, a wszystkie tekstylia będą albo jednorazowe albo też dezynfekowane po każdym kliencie. W salonach nie będzie możliwości serwowania kawy czy herbaty. Fryzjerzy i kosmetyczki mają pilnować, by klienci zachowali przynajmniej 1,5 metra dystansu od siebie lub zastosować przepierzenia. Preferowana płatność to płatność bezgotówkowa.

Czy fryzjerzy będą dezynfekować powierzchnie wspólne w salonie?

Tak, kilka razy dziennie. Natomiast stanowiska pracy będą dezynfekowane po każdym kliencie.