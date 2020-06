Znana marka wraca do Polski. Po latach nieobecności klienci kupią produkty Marks & Spencer

Sklep internetowy Frisco.pl, który oferuje zakupy spożywcze z dostawą do domu, włącza do swojej oferty produkty spożywcze marki Marks & Spencer Food. Ostatni raz Polacy mogli kupić żywność znanej marki ponad trzy lata temu. To właśnie wtedy marka odzieżowo-spożywcza wycofała się z polskich centrów handlowych.

Jak poinformowały władze sklepu, do oferty zostanie włączonych ponad 100 produktów marki M&S. Jest to efekt ankiety, jaką przeprowadzono wśród klientów. Wśród włączonych do sprzedaży produktów znajdą się m.in. ciastka maślane, orzeszki, herbaty, crunchy, chipsy, czekolady, trufle, sosy, czy marmolady. Ich sprzedaż rozpocznie się 17 czerwca.

– To dla nas niezwykle ważne, aby oferta Frisco.pl dawała możliwość dużego wyboru marek w najpopularniejszych kategoriach produktów, ale również dostęp do unikalnego asortymentu, niespotykanego w ofercie standardowych sklepów. W pierwszym etapie zaproponowaliśmy więc naszym klientom możliwość zamawiania świeżych produktów od lokalnych dostawców. Teraz czas na kultowe smaki Marks & Spencer. I to nie jest nasze ostatnie słowo – mówi Jacek Palec, prezes Frisco.pl.

– Marks & Spencer to kultowa marka w Wielkiej Brytanii i firma o prawdziwie brytyjskim DNA, której oferta M&S obejmuje zarówno tradycyjne brytyjskie smaki, jak i doskonałe produkty kuchni świata – w wielu przypadkach niedostępne w innych sklepach. Mnie jako Brytyjczyka mieszkającego w Polsce powrót M&S szczególnie ucieszył, ale myślę, że dla Polaków, którzy znają i pamiętają produkty M&S, jest to równie fantastyczna wiadomość – podkreśla Jonathan Knott, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce.

Inne marki modowe, które zakończyły działalność na polskim rynku

W Polsce w ostatnich latach zamknięto również sklepy marki modowej Jackpot & Cottonfield, marki obuwniczej Kari, holenderskiej firmy odzieżowej Mexx, a także sieci Mothercare i River Island. Na terenie Polski klienci nie zrobią również zakupów w placówkach sieci S Oliver, Springfield oraz Zarina.



New Look

Wiosną 2019 roku brytyjska firma odzieżowa podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich sklepów w Polsce. - Spółka nie osiąga niezbędnego progu rentowności, która pozwoliłaby jej kontynuować działalność - podał w oświadczeniu New Look.



Marks & Spencer

Pierwszy sklep brytyjskiej sieci Marks & Spencer został otwarty w Polsce w 1999 roku. Po siedemnastu latach firma ogłosiła, że „znika z Polski po kompleksowym przeglądzie swoich zagranicznych biznesów”. W 2017 roku zamknięto wszystkie sklepy na terenie naszego kraju.



GAP

W 2015 roku GAP zamknął swoje sklepy znajdujące się w Polsce. Powodem podjęcia tej decyzji miało być m.in. „wycofanie się firmy Empik Media & Fashion z dalszej dystrybucji marek modowych w Polsce”.



Charles Vogele

Spadki sprzedaży szwajcarskiej marki Charles Vogele były przyczyną zamknięcia wszystkich sklepów firmy w Polsce. Decyzja o ich likwidacji zapadła w 2013 roku.



Centro

Rosyjska marka obuwnicza Centro rozpoczęła swoją działalność na polskim rynku w 2012 roku. Po trzech latach wszystkie sklepy zostały zamknięte.



Celio

Francuska sieć Celio, która ma w swojej ofercie jedynie odzież dla mężczyzn, otworzyła sześć sklepów w Polsce. Wszystkie zostały zamknięte w 2015 roku.



Burberry

W 2016 roku z Polski zniknęły trzy sklepy marki Burberry. Podjęto tę decyzję ze względu na spadającą sprzedaż.



American Eagle Outfitters

W styczniu 2016 roku amerykańska marka odzieży młodzieżowej, reprezentowana przez Alshaya Poland, podjęła decyzję o likwidacji wszystkich sklepów w Polsce. Działalność firmy American Eagle Outfitters na polskim rynku trwała zaledwie cztery lata.



Aldo

Sklepy Aldo pojawiły się w Polsce w 2005 roku. Trzynaście lat później kilkanaście butików kanadyjskiej marki obuwniczej zostało zamkniętych.Czytaj także:

