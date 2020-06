Facebook pozwoli wyłączyć reklamy polityczne. Decyzję pozostawi użytkownikom

Użytkownicy Facebooka będą mogli wyłączyć reklamy polityczne – poinformował szef serwisu Mark Zuckerberg. Na razie chodzi tylko o kampanię przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, ale jeśli system się sprawdzi, może się okazać, że w przyszłości zostanie zastosowany również w przypadku wyborów w innych krajach świata. Zmiany, które wprowadzi Facebook są odpowiedzią na podobne działania ze strony Twittera.

Fake newsy

Facebook od miesięcy zmaga się z krytyką wynikającą z dopuszczania reklam politycznych, które w wielu przypadkach wypełnione są mylącymi lub nieprawdziwymi informacjami. Takie działania były krytykowane jako przeciwne do polityki serwisu, który obiecywał walkę z fake newsami. Twitter zdecydował się na zablokowanie tego typu kampanii reklamowych już w listopadzie 2019 roku.

– Dla tych wszystkich, którzy są już zdecydowaniu i chcieliby aby kampania wyborcza już się skończyła, przygotowaliśmy funkcję wyłączania politycznych reklam – napisał Mark Zuckerberg.

Nowa funkcja będzie możliwa do zaznaczenia w ustawieniach Facebooka oraz należącego do platformy serwisu Instagram. Użytkownicy będą musieli są włączyć ręcznie. Jeśli się na to zdecydują, otrzymają także funkcję zgłaszania każdej reklamy, która ich zdaniem jest agitacją polityczną.

