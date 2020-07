Dwayne „The Rock” Johnson został najlepiej opłacaną gwiazdą na Instagramie

Według firmy Hopper HQ, firmy zajmującej się marketingiem w mediach społecznościowych, Dwayne „The Rock” Johnson może obciążyć dowolnego reklamodawcę kwotą około 1 015 000 dolarów za sponsorowany post.

W ubiegłym roku BBC poinformowało, że 22-letnia Kylie Jenner zarobiła około 1,2 miliona dolarów na sponsorowanym poście.

Jednak w chwili tej publikacji to Johnson ma 189 milionów obserwujących, a Jenner „tylko” 183 miliony.

Hoppera HQ zaczęła publikować listę najlepiej zarabiających gwiazd w 2017 r. Po rozmowach z celebrytami i osobistościami internetowymi – uznanymi za wpływowe – w celu ustalenia wysokości ich wynagrodzenia, a także rozmowach z reklamodawcami w celu oszacowania wysokości opłaty za post, publikuje ranking.

Dokładne kwoty często nie są znane ze względu na względną tajemnicę wśród marketerów i wpływowych osób. Ale szacunki i tak dają obraz kwot, które szokują. Kylie Jenner zajmuje teraz drugie miejsce, szacunkowo dostaje 986 tys. dolarów za post.

Na tegorocznej liście znaleźli się również zawodowy piłkarz Cristiano Ronaldo – który pobiera około 889 tys. dolarów za post – oraz siostra Jenner Kim Kardashian, której trzeba zapłacić 858 tys. dolarów. Ariana Grande uzupełnia pierwszą piątkę. Jej post „kosztuje” 853 tys. dolarów.

To dobry czas dla Dwayne’a „The Rocka” Johnsona. Gwiazdor „Jumanji: The Next Level”, został najlepiej opłacanym aktorem Hollywood w 2019 roku, według „Forbesa”.

