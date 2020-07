Obama, Gates, Biden, Musk i Kanye West ofiarami hakerów. Przejęto konta w mediach społecznościowych

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, Joe Biden, który walczy z Donaldem Trumpem w tegorocznych wyborach, miliarderzy Elon Musk i Bill Gates, czy znany raper Kanye West przekonują do kupna Bitcoinów? Twitter potwierdził, że to efekt spektakularnego ataku hakerskiego. Oszuści, którzy przejęli konta znanych osób, starali się w ten sposób nakłonić ludzi do wpłacania swoich Bitcoinów na konta, z których mieli dostać ich dwukrotność. Jak się szybko okazało, jeśli ktoś przelał swoją wirtualną walutę, to prawdopodobnie żegnał się z nią na zawsze. Szacuje się, że w ten sposób skradziono równowartość ponad 120 tys. dolarów

Śledztwo Twittera