Twitter potwierdza. Ataku na konta Obamy, Muska, Buffetta, czy Bezosa dokonano dzięki uprawnieniom jednego z pracowników

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, Joe Biden, który walczy z Donaldem Trumpem w tegorocznych wyborach, miliarderzy Elon Musk, Bill Gates, Mike Bloomberg, Warren Buffett i Jeff Bezos, czy Kanye West i Kim Kardashian przekonują do kupna Bitcoinów? Twitter potwierdził, że to efekt spektakularnego ataku hakerskiego. Oszuści, którzy przejęli konta znanych osób, starali się w ten sposób nakłonić ludzi do wpłacania swoich Bitcoinów na konta, z których mieli dostać ich dwukrotność. Jak się szybko okazało, jeśli ktoś przelał swoją wirtualną walutę, to prawdopodobnie żegnał się z nią na zawsze. Szacuje się, że w ten sposób skradziono równowartość ponad 120 tys. dolarów.

Pracownik z dostępami do wewnętrznych narzędzi

Twitter przyznał, że atak to skoordynowana akcja hakerów, którzy wykorzystali konto jednego z pracowników, który ma dostęp do wewnętrznych narzędzi firmy. Wcześniej eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa informowali, że to niezwykle mało prawdopodobne, aby taki atak udało się przeprowadzić, gdyby winna była niefrasobliwość użytkowników. Od początku zakładano, że błąd musi znajdować się po stronie platformy.

„Wykryliśmy skoordynowany atak ludzi, którzy za cel wzięli jednego z naszych pracowników posiadającego dostęp do wewnętrznych systemów i narzędzi” – napisał w oświadczeniu Twitter.