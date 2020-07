Znany raper został streamerem. Umowa warta kilka milionów dolarów

Znany nie tylko ze swoich utworów i charakterystycznego flow, ale także z faktu, że nie udziela się w mediach społecznościowych, raper Logic, właśnie ogłosił, że podpisał kontrakt z platformą Twitch. Raper zostanie więc także streamerem. Umowa z należącym do Amazona, najpopularniejszym na świecie serwisem jest nie tylko przełomowa, ale także bardzo opłacalna. – Jestem tylko nerdem. Kocham gry komputerowe – powiedział, tłumacząc skąd pomysł współpracy z Twitchem.

Siedem cyfr

– Ja przyprowadzę na platformę nowych widzów, a platforma przyprowadzi na moje konto nowe pieniądze... to żart! – skomentował Logic. Rzecz w tym, że to nie żart. Jak zdradził w rozmowie z portalem „The Verge” raper, umowa opiewa na siedem cyfr. Można więc zgadywać, że jest to milionów dolarów rocznie.

Raper najbardziej znany jest z takich utworów jak „1-800-273-8255” (amerykański numer telefonu dla osób z myślami samobójczymi), „Homicide”, w którym wystąpił także Eminem, „Everyday”, czy „Keanu Reeves”. Każdy z tych utworów został odtworzony w serwisie Spotify po kilkaset milionów razy. Pierwszy z wymienionych zbliża się do granicy miliarda odtworzeń. Zasłynął m.in. tym, że do kultury hip-hopowej wprowadził tematy, których wcześniej nie poruszano w taki sposób. Rapuje o problemach depresji, samobójstwa, a także kwestiach rasowych. Sam jest synem czarnego ojca i białej matki. W utworach często zaznacza, że w związku z tym miał problemy rasistowskie z obu stron. – Jestem niewystarczająco czarny i niewystarczająco biały – rapował.

Czytaj także:

Szef Amazona zarobił w jeden dzień… 13 miliardów dolarów