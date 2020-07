Amazon rusza z nowym projektem. Umowy m.in. z Realem Madryt, Arsenalem, czy Juventusem

Twitch wkracza do świata sportu. Tym razem w dużo większym stopniu. Właśnie ogłoszono, że powstanie platforma Twitch Sports. Jeszcze w 2014 roku, gdy Amazon kupował Twitcha za 970 mln dolarów, David Ewalt, publicysta amerykańskiego „Forbsa” stwierdził, że „Twitch jest tym dla graczy, czym ESPN dla fanów sportu” . Teraz to ESPN ma duży kłopot. Twitch już od dłuższego czasu jest głównym miejscem, gdzie nowe pokolenie konsumentów szuka treści rozrywkowych.

Spotęgowała to pandemia koronawirusa i zawieszenie rozgrywek sportowych w większości państw świata. Wtedy Twitch okazał się wybawieniem także dla kibiców. Okazało się bowiem, że wiele dyscyplin „przeniosło się” do sieci. Najlepszym przykładem był błyskawiczny rozwój popularności symulatorów wyścigowych. Za kółkiem wirtualnych samochodów zasiedli bowiem np. kierowcy Formuły 1. Lando Norris, Charles Leclerc, Alex Albon, czy George Russell streamowali swoje zmagania niemal codziennie, przyciągając przed monitory już nie tylko graczy, którzy Twitcha znali od lat, ale także fanów Formuły 1, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z wirtualną rozrywką.

Formuła 1 organizowała nawet oficjalne, wirtualne Grand Prix, w których rywalizowali obecni i byli kierowcy, ale także sportowcy z innych dyscyplin. Internauci mogli zobaczyć w wirtualnych bolidach m.in. Roberto Carlosa, bramkarza Realu Madryt Thibaut Courtois'a i wielu innych.

Sportowy Twitch

Platforma miała więc już doświadczenie ze sportem, ale nie biznesowo. Teraz startuje z nowym projektem Twitch Sports, gdzie pokazywane będą transmisje zawodów sportowych. Oznacza to, że internauci będą mieli dostęp do treści, które do tej pory zarezerwowane były głównie dla telewizji i płatnych serwisów VOD. Twitch ma zamiar transmitować np. materiały z NBA, czy UFC, czyli jednej z federacji sportów walki. Jednak największą gratką dla fanów z Europy, gdzie te dyscypliny mają raczej niszowych odbiorców, są umowy, jakie platforma podpisała z klubami piłkarskimi. Wśród ujawnionych partnerów są m.in. Real Madryt, Arsenal, Juventus, czy Paris Saint-Germain.

Ekskluzywne treści

W ramach umów na Twitch Sports mają być publikowane ekskluzywne treści produkowane przez kluby. Można się domyślić, że będzie to coś podobnego, co znamy od jakiegoś czasu z klubowych telewizji. Fani na razie nie mają raczej co spodziewać się pełnych transmisji meczów, chociaż z kapitałem, jakim dysponuje Amazon, niczego nie można wykluczać. Co więcej, platforma zdradziła, że właśnie takie są plany.