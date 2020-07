Liczba zakażonych na świecie przekroczyła 17 mln. Zobacz mapę rozprzestrzeniania się koronawirusa

Według zestawienia Reutersa do czwartkowego poranka na całym świecie stwierdzono 17,05 mln przypadków SARS-CoV-2, z czego 666 411 doprowadziło do zgonu zakażonej osoby. WHO szacuje, że na grypę każdego roku średnio umiera 310-650 tys. osób.

Tymczasem nic nie wskazuje na to, by pandemia koronawirusa miała wkrótce wygasnąć. Ostatni milion zakażeń zanotowano w niedzielę. W lipcu przybyło 7 milionów infekcji, podczas gdy dotarcie do poziomu pierwszych 7 milionów zajęło niemal sześć miesięcy.

Brak kontroli

Szybsze rozprzestrzeniania się wirusa to głównie wynik niekontrolowanej sytuacji w niektórych z najludniejszych krajów świata - Indii, USA i Brazylii, gdzie zakażeń przybywa najszybciej. W ciągu ostatniej doby wykryto ponad 70 tys. przypadków w Brazylii, prawie 67 tys. w USA i 52 tys. w Indiach. Wirus nadal rozprzestrzenia się szybko również w krajach Ameryki Łacińskiej - Kolumbii, Meksyku, Peru i Argentynie - oraz w RPA.

Szczególnie zła sytuacja panuje w Meksyku, który przy utrzymaniu dotychczasowej tendencji w najbliższym czasie zastąpi Wielką Brytanię na trzecim miejscu pod względem liczby ofiar śmiertelnych pandemii. Jak dotąd odnotowano tam 45 361 zgonów osób zakażonych koronawirusem. W Wielkiej Brytanii ofiar jest o 600 więcej. W Brazylii w czwartek liczba zgonów przekroczyła 90 tys., a w USA zmarło już co najmniej 153,8 tys. zainfekowanych osób.

Mapa rozprzestrzeniania się wirusa

Rozprzestrzenianie się koronawirusa można niemal na bieżąco obserwować na specjalnej mapie zamieszczonej w internecie. Dane pokazuje też w sposób graficzny na mapie świata oraz dostępnych po prawej stronie wykresach. Prezentuje rozwój epidemii zarówno w ujęciu ogólnym, jak i dziennym. Należy dodać, że mapa tworzona jest przez zespół w USA, dlatego dane są uzupełniane z niewielkim opóźnieniem w stosunku do czasu rzeczywistego.

