Jeden z najgłośniejszych ataków hakerskich wyjaśniony. FBI: Mózgiem operacji był 17-latek

W ostatnich tygodniach wśród ekspertów od cyberbezpieczeństwa mówiło się głównie o dwóch sprawach. Ataku ransomware'owym na firmę Garminoraz włamaniu na konta twitterowe tak znanych osób, jak Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Kanye West, czy kandydat w wyborach prezydenckich Joe Biden.

Nieletni mózg operacji

Jak informuje FBI, 31 lipca w mieście Tampa na Florydzie, funkcjonariusze zatrzymali 17-letniego Grahama Clarka, który usłyszał zarzuty kierowania atakiem hakerskim. Chodziło o włamanie na konta znanych osób i umieszczenie tam komunikatu nakłaniającego do wpłacania bitcoinów na wskazany adres. Obiecywano, że jest to szansa na podwojenie wpłaconej kwoty. Szybko okazało się, że mimo skali oszustwa, jego efekt był słabszy, niż można by przypuszczać. Funkcjonariusze FBI podają, że kwota, która trafiła do wirtualnego portfela przestępców to równowartość około 100 tys. dolarów.

Clark nie działał sam. Niedługo po poinformowaniu o areszcie dla 17-latka, agenci podali także do wiadomości dane dwóch hakerów, którzy z nim współpracowali. Departament Sprawiedliwości USA twierdzi, że to 22-letni obywatel Stanów Zjednoczonych, znany jako „Rolex” i 19-letni Brytyjczyk „Chaewon”. Obaj zostali zatrzymani.