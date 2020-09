Heroo – telekom dla dzieci

– Świat cyfrowy niesie za sobą wiele zagrożeń, ich ofiarą często padają dzieci. Dlatego postanowiliśmy stworzyć produkt, który wspierałby rodziców w mądrym wprowadzaniu dzieci w cyfrowy świat – tłumaczy i dodaje, że dzięki zaangażowaniu grupy rodziców oraz specjalistów z branży telekomunikacyjnej oraz funduszom zebranym w akcji crowdfundingowej powstała aplikacja dla rodziców połączona z telefonem dla dziecka.

– Jako operator jesteśmy w stanie skuteczniej przeciwdziałać negatywnym skutkom korzystania z telefonu. Już na etapie naszych serwerów zabezpieczamy dostępu do nieodpowiednich treści – mówi Mirek.

Aplikacja filtruje informacje o kontaktach dziecka, pokazuje miejsce jego przebywania. Twórcy przekonują, że dużo ważniejsza jest dla nich edukacja cyfrowa dzieci, niż sama usługa telekomunikacyjna i że cała aplikacja jest skonstruowana w taki sposób, by zachęcać dzieci nie tylko do mądrej zabawy w sieci, ale przede wszystkim do aktywności poza nią.