Darmowy Facebook, Instagram, czy Spotify są nielegalne? TSUE reaguje

Udostępnianie dostępu do niektórych usług poza wykupionymi pakietami internetu jest niezgodnie z przepisami o ochronie konkurencji, twierdzi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ten sposób instytucja odniosła się do oferowanych przez niektórych operatorów komórkowych bezpłatnych dostępów do serwisów społecznościowych i platform steamingowych. W ostatnim czasie bardzo popularne były oferty, w których zachęcano klientów darmowym dostępem do Facebooka, Instagrama, Tik Toka, Snapchata, czy usług typu Netflix, Spotify, czy Apple Music. Z platform można było korzystać także po wyczerpaniu pakietu danych.

Nieuczciwa konkurencja

TSUE uważa, że podobne działania są wbrew przepisom prawa UE. W wyniku wyroku już niedługo tego typu oferty mogą zniknąć z rynku. Jak wynika z uzasadnienia, oferowanie takich pakietów jest faworyzowaniem niektórych usług. Zdaniem instytucji może to zakłócać zasady konkurencji na rynkach europejskich.

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, TSUE zajął się sprawą po zgłoszeniu z rynku węgierskiego. Tamtejszy operator Telenor oferował darmowe pakiety, co spotkało się z głośnym sprzeciwem lokalnej konkurencji. Ale takich ofert nie trzeba długo szukać także na polskim rynku.

