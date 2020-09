Uwaga na oszustów. Tym razem podszywają się pod Allegro

„Uwaga! Ostrzegamy przed interesująco przygotowaną kampanią spamową, mającą na celu wyłudzenie danych do logowania Allegro” – czytamy we wpisie CERT Polska na Facebooku. Jak podaje instytucja powołana do walki z nadużyciami w sieci, cyberprzestępcy wysyłają informację o aktywowaniu usługi SMART. Wszystko więc wygląda tak, jak powinno. Elementem, który powinien wzbudzić podejrzenia, jest data rozpoczęcia usługi.

Szczególnie narażeni użytkownicy Gmail

Jak twierdzi CERT, szczególnie narażeni na oszustwo są użytkownicy należącej do Google poczty Gmail. Nie oznacza ona bowiem wiadomości od oszustów automatycznie jako spam, co może budzić fałszywe poczucie bezpieczeństwa wśród użytkowników.

„Po podaniu danych formularz przekierowuje do prawdziwego panelu Allegro. Niestety mechanizmy Gmail nie flagują wiadomości jako spam, więc jest duża szansa, że użytkownicy tej platformy zostaną zwabieni na fałszywą stronę” – czytamy w komunikacie CERT.

Allegro odpowiada

Do sprawy odnieśli się przedstawiciele Allegro. Wskazali oni, że najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed tego typu oszustwem jest umiejętność rozpoznania go.

„Niestety phishing jest 1 z najbardziej popularnych i podstępnych metod kradzieży w internecie. Dlatego, aby nie ponieść straty, warto wiedzieć jak rozpoznać takie działania i jak się przed nimi chronić. Jeśli wiadomość wygląda na podejrzaną przekażcie ją do nas phishing@allegro.pl” – napisano na oficjalnym koncie na Twitterze.