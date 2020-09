Na żywo: Kosmiczny internet coraz bliżej. Start kolejnej partii satelitów Starlink

Dziś o 16.22 czasu polskiego wystartuje kolejna misja SpaceX związana z rozwojem satelitarnego internetu Starlink. Będzie to 13. start rakiety Falcon 9 z satelitami na pokładzie. Pierwszy odbył się w maju 2019 roku. Pojazd wystartuje z kompleksu startowego 39a w Kennedy Space Center na Florydzie. Podjęta zostanie też próba lądowania na oddalonej o 633 km platformie Of Course I Still Love You. SpaceX odzyska również obie połowy osłony luku bagażowego. Do tego celu wysłany zostanie statek Go Ms. Chief. Pierwsza część zostanie złapana w specjalną siatkę rozwieszoną nad łodzią, drugą firma wyłowi z wody. Co ciekawe, to pierwszy raz w historii, gdy SpaceX użyje do misji jednej używanej połowy luku, a drugiej fabrycznie nowej.

Na pokładzie rakiety będzie 60 satelitów systemu Starlink. Tym razem firma nie zabiera na pokład dodatkowych satelitów od zewnętrznych partnerów komercyjnych. Niestety dziś nie będzie możliwości obserwowania satelitów zaraz po ich uwolnieniu z terenu Polski. Start odbywa się bowiem zbyt wcześnie.

Kosmiczny internet

Satelity dostarczono na orbitę Ziemi już dziewięciokrotnie. Po raz pierwszy nastąpiło to w maju 2019 roku. Docelowo na orbicie znaleźć się ma ponad 12 tys. satelitów, które komunikując się ze sobą, stworzą dwie sztuczne konstelacje. Jednak z nich ma się składać z 4409, druga z 7518 satelitów Starlink. Jest to też już 17. misja SpaceX w tym roku.