„Nie będzie sprawiedliwości, ani dla górników, ani dla nikogo innego”. Ekoaktywiści podszywają się pod wiceministra

„Ostatnia kopalnia zamknie się w 2049 roku - na pewno przekroczymy punkty krytyczne. Dzięki temu nie będzie sprawiedliwości ani dla górników, ani dla nikogo innego. Ja raczej też nie będę już wtedy w rządzie” – głosi zmyślony cytat umieszczony obok wizerunku wiceministra Artura Sobonia.

W taki sposób Młodzieżowy Strajk Klimatyczny wygłasza swój manifest, wykorzystując przy tym wizerunek wiceministra aktywów państwowych i pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

„Tak naprawdę to my - Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Przejęliśmy stronę Artura Sobonia, bo jego słowa stoją w całkowitej sprzeczności do jego działań i tego, o co apelowaliśmy na strajku 25 września” – czytamy na stronie, która podszywa się pod witrynę ministra. Nigdy nią bowiem nie była. Jak dowiadujemy się na samym końcu witryny, adres był dostępny do kupienia. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny podkreśla, że akcja została przeprowadzona zgodnie z prawem. Pozostaje kwestia podszywania się pod wiceministra i wykorzystywania jego wizerunku.