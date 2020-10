Groźna „zabawa” na TikToku. Internauci narkotyzują się w ramach Benadryl Challenge

Zacznijmy od tego, że przyjęcie zbyt dużej dawki Benadrylu może zabić. To właściwie powinno wystarczyć tiktokerom, których kusi wzięcie udziału w najnowszym niebezpiecznym wyzwaniu, popularyzowanym w ramach tej aplikacji. W czwartek 1 października bardziej szczegółowo w tej sprawie wypowiedziała się FDA, Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration). Do grona autorytetów ostrzegających przed zabawami z lekami dołączył też producent Benadrylu, firma Johnson & Johnson.

Ofiary wyzwania

W sierpniu po wzięciu udziału w opisywanym tutaj wezwaniu śmierć poniósł 15-latek. Inne dziecko trafiło na pogotowie, po połknięciu 14 tabletek Benadrylu. W oświadczeniu wydanym przez Cook Children’s Medical Center mówiono o tętnie wynoszącym 199 uderzeń serca na minutę. Z przedawkowania leczono też dwoje znajomych wspomnianego dziecka. Wszystkie przedawkowały lek w maju tego roku, zainspirowane filmikami na TikToku.

Co może grozić uczestnikom „wyzwania”?

Jak wyjaśniała Jessica Nouhavandi z sieci aptek Honeybee Health, w łagodnych przypadkach skutki uboczne nadmiaru Benadrylu prowadzą do senności, suchości w ustach, zaparć oraz niemożności oddania moczu. W ostrych przypadkach mogą wywołać delirium, psychozę, napad padaczkowy czy śpiączkę.

TikTok usuwa hasztagi z Benadrylem

TikTok zapewnia, że już w maju usuwał materiały dotyczące niebezpiecznego wyzwania. Rzecznik firmy w rozmowie z portalem Healthline zapewniał, że zawartość zachęcająca lub promująca takie akcje nie jest dozwolona na platformie TikTok. W ramach zwalczania zjawiska usuwane są m.in. hasztagi oznaczające to wyzwanie.