„maga2020!”. Holenderski ekspert włamał się na konto Trumpa? Dziennik ma mieć dowody

Victor Gevers miał po raz drugi włamać się na konto Donalda Trumpa na Twitterze, a jeden z dzienników twierdzi, że ma dowody na to, że rzeczywiście do tego doszło. Trudno nie wspomnieć, że Gevers to „recydywista”. W 2016 roku dokonał podobnego wyczynu.

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, Holender Victor Gevers, utrzymuje, że włamał się na twitterowe konto prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Ubiegający się o reelekcję Trump lubi Twittera, ogłasza wiele decyzji przez ten serwis społecznościowy i aktywnie „ćwierka”. Sprawa jest problematyczna na wielu płaszczyznach. Gevers nie ma dowodów na to, że włamał się na konto Trumpa. Holender twierdzi, że zdziwiło go, jak łatwo udało mu się złamać hasło, a właściwie – zgadnąć. „maga2020!”. Czy to było hasło do konta Trumpa na Twitterze? Victor Gevers wskazuje, że przy piąte podejście do odgadnięcia hasła Donalda Trumpa przyniosło sukces. Holender opisuje, że hasło brzmiało „maga2020!”. Hasło jest nieprzypadkowe, ponieważ MAGA to skrót od „Make America Great Again”, ang. Uczyń Amerykę Znowu Wielką, czyli hasło Trumpa w wyborach. Gevers utrzymuje, że nie wykonał żadnej aktywności na koncie prezydenta USA, ale zdziwiło go, że Twitter nie wymagał od niego dodatkowej autoryzacji logowania do konta, jak np. odpowiedzi na wcześniej przygotowane pytanie pomocnicze. „De Volkskrant”: Są dowody na włamanie Holenderski dziennik „De Volksrant” na swojej stronie internetowej opisuje, że eksperci ds. cyberbezpieczeństwa wierzą w zapewnienia Victora Geversa. Według dziennika po udanym włamaniu z Geversem skontaktowało się Secret Service, które miało podziękować mu za wskazanie problemu. „De Volkskrant” zaznacza, że widział stosowną korespondencję w tej sprawie. Dziennik powtarza, ze to drugi raz, gdy Geversowi udało się włamać na konto Donalda Trumpa na Twitterze. Dokonał tego z dwoma hakerami w 2016 roku. Czytaj też:

Wyciekły prywatne nagrania Melanii Trump. Pierwsza Dama pozazdrościła Beyonce