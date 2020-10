Librus nie działa. Zdalne nauczanie z problemami

O problemach z Librusem informują korzystający, ale także dziennikarze i media. Temat podchwycili komentatorzy, którzy awarię Librusa kojarzą z fiaskiem systemu zdalnego nauczania wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa.

Librus: już wszystko działa. Ale nie działa

Dziennik elektroniczny Librus ma awarię, choć przedstawiciele Librusa powiedzieli w Business Insider Polska, że „awaria już się skończyła i wszystko powinno działać”. Jednak nie działało i nie działa, o czym donoszą liczne osoby korzystające z internetu. Awaria Librusa polega na wolnym ładowaniu się strony lub całkowitej niemożności zalogowania się do dziennika.

Cała Polska: zdalne nauczanie w podstawówkach i szkołach ponadpodstawowych

Przypomnijmy, że od poniedziałku 26 października (na razie na dwa tygodnie) uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w całym kraju zaczynają się uczyć zdalnie.

twitter

Bez Librusa nie ma komunikacji nauczyciel-uczeń

Dziennik elektroniczny Librus to kluczowe narzędzie do komunikacji online z uczniami i rodzicami. Wysyła się przez niego pracę, komunikuje się i pobiera materiały do nauki. Za pośrednictwem Librusa rodzice piszą do nauczycieli, a nauczyciele do rodziców i dzieci. Swoje konta mają wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele.

O tym, że dziennik elektroniczny Librus przestał działać poinformował reporter Radia Zet Jacek Czarnecki.

twitterCzytaj też:

Minister Czarnek: Na ten moment nie ma potrzeby edukacji zdalnej w klasach 1-3