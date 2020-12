Płatne interakcje z celebrytami. Facebook ma pracować nad nowym narzędziem

Bloomberg, powołując się na własne źródła w Facebooku, opisał dosyć szczegółowo aktualne prace giganta. Chodzi o narzędzie, czy też dodatek do serwisu społecznościowego, który miałby nazywać się „Super”.

Narzędzie ma pozwolić na to organizowanie interaktywnych spotkań wideo na Facebooku, które mogliby organizować np. celebryci. W trakcie takich spotkań użytkownicy mieliby natomiast możliwość kupowania im różnych prezentów, ale inna opcja zwraca szczególną uwagę.

Użytkownicy mieliby możliwość zapłacenia za to, by pojawić się – oczywiście wirtualnie – obok osoby prowadzącej takie spotkanie, zadać pytania itp. Takie interakcje byłyby dostępne oczywiście za dopłatą.

Bloomberg potwierdził u rzeczniczki Facebooka jedynie to, że trwają testy wewnętrzne „Super”. Nie wiadomo natomiast, czy to narzędzie będzie zewnętrzne, czy też zostanie dołączone do Facebooka. Agencja wskazuje, że „Super” nie jest do końca nowym rozwiązaniem. Istnieje już aplikacja Cameo, która oferuje zapłacenie celebrytom i gwiazdom za wysłanie spersonalizowanej wiadomości wideo (np. życzeń) do wskazanej osoby.

