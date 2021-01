KNF ostrzega. Przejęcie Idea Banku to raj dla cyberoszustów

„Uważajcie! To oczywiście nie są nasze strony” – napisał na Twitterze Paweł Jurek, rzecznik prasowy Banku Pekao, podając wpis Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego przy Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF).

Zespół do spraw cyberbezpieczeństwa przy Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega klientów Banku Pekao przed fałszywymi domenami stworzonymi przez oszustów. Prawdopodobnie mają one za zadanie pozyskiwać dane do logowania w faktycznym serwisie banku, a co za tym idzie, zagrożone są oszczędności osób, które nieświadomie skorzystają z fałszywej domeny.

„Jak widzimy oszustom również zdarzają się pomyłki: ‚Welcome to BANK BEKAO’” – zaznacza CSIRT, jednocześnie sugerując, aby użytkownicy, dokładnie i bardzo uważnie przyglądali się stronom swojej bankowości internetowej. Jest to szczególnie ważne, gdy wysyłają na nią zewnętrzne linki.

Bank Pekao ostrzega nowych klientów

Również Bank Pekao wydał oficjalne ostrzeżenie dla klientów, którzy przeniosą się z Idea Banku do Banku Pekao. „Prosimy o zachowanie standardów bezpieczeństwa i uwagi w trakcie logowania do bankowości elektronicznej oraz wykonywania transakcji finansowych” – napisano na oficjalnej stronie instytucji. Ostrzeżenie ma związek z przejęciem od 4 stycznia Idea Banku, a co za tym idzie także jego klientów.

