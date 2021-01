Uwaga na oszustów. Próbują wykorzystać rejestracje do szczepienia przeciwko COVID-19

„Oczekujący na szczepionki COVID-19, uważajcie!” – napisał w komunikacie CERT Polska, zespół powołany do ostrzegania i reagowania na zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Oszuści wykorzystują fakt rozpoczęcia procesu rejestracji do szczepienia przeciwko COVID-19.

facebook

Podejrzane SMS-y, maile i strony internetowe

CERT informuje, że osoby, które chcą się zarejestrować do szczepienia, mogą paść ofiarą oszustów na kilka sposobów. Instytucja przypomina, aby korzystać wyłącznie z oficjalnego portalu Ministerstwa Zdrowia.

W internecie, szczególnie w mediach społecznościowych pojawiło się bowiem wiele fałszywych informacji i linków odsyłających do potencjalnie niebezpiecznych stron. Często wymagają one dodatkowego logowania. Oficjalna strona może wyłącznie prosić o potwierdzenie swojej tożsamości poprzez profil zaufany, lub logowanie do konta bankowego, jeśli instytucja finansowa została wybrana przez resort.

Oszuści korzystają także z fałszywych e-maili, SMS-ów, czy aplikacji mobilnych, które mają na celu pozyskanie danych. „Szczepienia przeciwko koronawirusowi są na każdym etapie bezpłatne i dobrowolne. Nie jest wymagane dokonywanie żadnych opłat ani wypisywanie się z rejestracji” – przypomina CERT i zachęca do zgłaszania wszelkich prób wymuszenia.

Czytaj też:

Nowe informacje ws. WUM. RMF FM: Była deklaracja NFZ ws. szczepień poza kolejnością