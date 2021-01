SZPoN jeszcze w tym roku. Polski rząd tworzy alternatywę dla Zooma. „Bezpłatny”

25 stycznia Marek Zagórski, były minister cyfryzacji, a obecnie sekretarz stanu w KPRM odpowiedzialny za sprawy cyfrowe i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, zaprezentowali System Zdalnej Pracy oraz Nauki, czyli SZPoN.

Jak czytamy na stronach rządowych:

Mówiąc najprościej SZPoN będzie mógł zastąpić dostępne na rynku komercyjne rozwiązania umożliwiające videorozmowy, wymianę plików, wiadomości itp. To system, który usprawni także komunikację między obywatelami i urzędnikami

SZPoN powstaje po to, by urzędnicy przestali korzystać z aplikacji komercyjnych, które generują dodatkowe koszty. – Z naszego rozwiązania każdy urząd będzie mógł korzystać bezpłatnie – mówił Marek Zagórski. Małgorzata Jarosińska-Jedynak zaznaczała przy tym, że SZPoN będzie miał dwa moduły: do pracy zdalnej i do zdalnej edukacji.

SZPoN ma być więc oprogramowaniem, które miałoby zastąpić znane z pracy zdalnej rozwiązania od Google, Microsoftu czy Zooma etc.

SZPoN od rządu. Jakie funkcjonalności do zdalnej pracy przewidziano?

Moduł zdalnej pracy SZPoN ma zawierać:

narzędzie do telekonferencji z modułem video (połączenia wewnątrz i na zewnątrz organizacji, linki wysyłane e-mailem),

narzędzie do współdzielenia dokumentów, budowania list zadań oraz przydzielania ich innym osobom (np. w ramach jednego Departamentu lub Wydziału), tworzenia list spraw „do załatwienia” (tzw. „to do”) oraz integracji ich z kalendarzem,

moduł dla obywatela umożliwiający umawianie spotkań z urzędnikiem w celu załatwienia konkretnej sprawy.

SZPoN do nauki zdalnej. KPRM wylicza możliwości systemu

Moduł do zdalnej nauki ma umożliwiać publikowanie i odbywanie kursów skierowanych do poszczególnych grup pracowników urzędów (np. z zakresu dostępności cyfrowej dla redaktorów stron www), jak również do wszystkich pracowników konkretnego urzędu.

KPRM wskazuje przykładowe funkcjonalności tego modułu: