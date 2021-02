Rada Wolności Słowa i „pozew ślepy”. MS o projekcie ws. mediów społecznościowych

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat w sprawie zapowiadanego przez Zbigniewa Ziobrę projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych. „Ministerstwo Sprawiedliwości w dalszym ciągu oczekuje na realizację wniosku o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, w celu formalnego podjęcia drogą oficjalną dalszych konsultacji, a następnie przyjęcia projektu przez Radę Ministrów” – czytamy.

W dalszej części komunikatu MS poinformowało, jakie zmiany będzie wprowadzał projekt. „Zgodnie z załączonym projektem, serwisy społecznościowe nie będą mogły usuwać wpisów ani blokować kont polskich użytkowników, jeśli zamieszczone w nich treści nie łamią polskiego prawa. Za naruszenie tej zasady serwisom będą grozić surowe kary. Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowe przepisy mają chronić konstytucyjne prawo do wolności słowa, a także dobra osobiste osób naruszane przez anonimowych użytkowników internetu” – podano.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło, że obecnie serwisy społecznościowe „same decydują o usuwaniu wpisów, a nawet blokowaniu kont użytkowników” i „nie ma skutecznej możliwości odwołania się od takiej decyzji, nawet jeśli użytkownik wykaże, że nie złamał żadnego prawa, a działanie serwisu łamie wolność wypowiedzi”.

– Wolność słowa i wolność debaty są istotą demokracji. Ich zaprzeczeniem jest cenzurowanie wypowiedzi, zwłaszcza w internecie, gdzie dziś toczy się najwięcej politycznych dyskusji i sporów światopoglądowych – powiedział Zbigniew Ziobro. – Użytkownicy mediów społecznościowych muszą mieć poczucie, że ich prawa są chronione. Polska powinna mieć regulacje chroniące przed nadużyciami wielkich korporacji internetowych, które coraz częściej w imię obrony wolności tę wolność ograniczają – kontynuował minister.

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje powołanie pięcioosobowej Rady Wolności Słowa, która ma stać na straży wolności wyrażania poglądów w serwisach społecznościowych. W skład rady mają zostać powoływani eksperci w dziedzinie prawa i nowych mediów. Sejm będzie ich wybierał na sześcioletnią kadencję kwalifikowaną większością 3/5 głosów.

Ministerstwo Sprawiedliwości opisało także ścieżkę działania, którą będzie można podążać, jeżeli serwis społecznościowy zablokuje konto lub usunie wpis, choć jego treść nie narusza polskiego prawa.