Co trzeci aktywny satelita należy już do SpaceX. Kosmiczny Internet Elona Muska przyspiesza

Wielki potencjał cywilizacyjny i równie duże zagrożenie dla obserwacji kosmosu, bezpieczeństwa misji kosmicznych i ekologii. Tak w skrócie można opisać rozwijany przez SpaceX Elona Muska system satelitów Starlink.

Firma najbogatszego człowieka świata dostarczyła już na niską orbitę Ziemi ponad 1000 urządzeń, które mają stworzyć konstelacje dostarczające bezprzewodowy internet do każdego zakątka na świecie. Oznacza to, że już co trzeci satelita krążący wokół naszej planety ma na sobie logo SpaceX.

Firma poinformowała ostatnio w raporcie przesłanym do amerykańskiej Federalnej Komisji Komunikacji, że system nie jest już w fazie testów, gdyż przekroczono 10 tys. użytkowników. Dla porównania największy amerykański dostawca internetu z infrastruktury naziemnej ma ich około 6 mln.

Starlink, czyli kosmiczny internet

System starlink docelowo ma się składać z ponad 12 tys. satelitów, które komunikując się ze sobą, stworzą dwie sztuczne konstelacje. Jednak z nich ma się składać z 4409, druga z 7518 satelitów Starlink. Będą one okrążać Ziemię na wysokościach 340, 550 i 1150 km. Pierwsza grupa urządzeń została dostarczona na niską orbitę Ziemi w maju 2019 roku. Obecnie nad naszymi głowami krąży ich już około tysiąca.

Internet Starlink niedługo w Polsce. Znamy ceny

Internet z systemu satelitów Starlink już w połowie roku ma być dostępny również na terenie Polski. Problemem może być jednak cena. Miesięczny abonament za kosmiczny internet, to kwota równie kosmiczna. Żeby móc korzystać z usługi Elona Muska, trzeba będzie zapłacić miesięcznie aż 449 złotych. To jednak nie koniec wydatków. Aby odebrać usługę wysyłaną przez konstelacje satelitów, potrzebny jest sprzęt przypominający ten, który kiedyś masowo montowany był na domach i blokach do odbioru telewizji satelitarnej. Za niewielki „talerz” i resztę niezbędnego sprzętu należy zapłacić 2269 zł... i doliczyć przesyłkę w kwocie 276 zł.

