Facebook nie chciał płacić mediom i usuwa newsy. Oberwało się też organizacjom charytatywnym

Australijczycy od dziś nie przeczytają żadnych wiadomości na swoich tablicach na Facebooku. Firma zbanowała profile tradycyjnych mediów ze względu na planowaną opłatę narzuconą przez rząd. Władze Australii chciały, aby technologiczny gigant płacił mediom za korzystanie z ich informacji. Firma nie przystała na żądania i z dnia na dzień usunęła wszystkie treści newsowe zarówno lokalne, jak i zagraniczne. Niestety rykoszetem oberwały także organizacje pozarządowe.

„To nie do zaakceptowania. Naprawcie to”

Szefowa FoodBank Australia (australijskiego banku żywności) napisała na Twitterze, że jej organizacja straciła dostęp do swojego profilu na Facebooku. „To nie do zaakceptowania. Potrzeba zagwarantowania żywności nigdy nie była większa, niż podczas pandemii. Każda godzina ma znaczenie, gdy nie ma się dostępu do jedzenia” – napisała. „Naprawcie to” – zażądała także. Podobne zgłoszenia zaczęły pojawiać się od innych organizacji pozarządowych i instytucji charytatywnych. Konta straciły m.in. organizacja 1800Respect, która pomaga ofiarom przemocy domowej i inne organizacje wspomagające służbę zdrowia.

Specjaliści zaznaczają, że tego typu działania są szczególnie groźne w czasie trwania pandemii, z którą świat nie miał do czynienia od dziesięcioleci. Przypominają, że to właśnie w takich sytuacjach jedną z najważniejszych kwestii jest dostęp do szybkiej i sprawdzonej informacji.

