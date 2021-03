Pierwszy tweet sprzedany za blisko 3 mln dolarów. Nowy fenomen podbija rynek

Jack Dorsey postanowił wykorzystać modę na NFT i przekuć ją w coś pozytywnego. Dzięki masowemu zainteresowaniu nową formą sprzedaży dóbr cyfrowych sprzedał swojego pierwszego tweeta za 2,9 mln dolarów. Wpis „konfiguruję swojego twittera” – był pierwszym, który pojawił się na platformie. Został zapostowany 21 marca 2006 roku.

Współczesna Mona Lisa

Kupcem pliku NFT (tokenu niewymienialnego, który jest certyfikatem własności cyfrowego dzieła), na którym zapisany jest pierwszy tweet, został malezyjski inwestor Sina Estavi, szef Bridge Oracle. Dokonał on bardzo ciekawego i równie brawurowego porównania wpisu do Mona Lisy autorstwa Leonarda da Vinci. Płatności dokonano przy pomocy ethereum, czyli kryptowaluty, która jest największą konkurencją bitcoina. Jack Dorsey poinformował, że cała kwota zostanie przekazana organizacji Africa Response, której misją jest m.in. zwiększanie wiedzy na temat Afryki i przyciąganie do niej zagranicznych inwestorów.

Sina Estavi otrzyma podpisany przez szefa Twittera cyfrowy certyfikat własności wraz z metadanymi pierwszego tweeta. Znajdą się tam m.in. takie informacje, jak data, godzina i tekst posta.

