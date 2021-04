Dane 2,7 mln Polaków skradzione z Facebooka. Jak sprawdzić, czy jesteś ofiarą ataku

Imię, nazwisko, data urodzenia, mail i numer telefonu. Takie dane przechwycili hakerzy, którzy włamali się na Facebooka i ukradli informacje ponad 533 milionów użytkowników. Wśród nich było aż 2,7 mln osób z Polski. Jeśli obawiasz się, że możesz być w tej grupie, jest sposób, aby to sprawdzić. Można to zrobić na stornie haveibeenpwned.com.

Ostrzegamy jednak, że jeśli ktoś ma w zwyczaju logować się na wielu stronach, to lista, która się pojawi, może być bardzo długa. Na wskazanej stronie wyświetlają się bowiem wszystkie udowodnione włamania hakerów. Jeśli mail, na którego założone zostało konto na Facebooku, był używany również do tworzenia kont na innych stronach, czy usługach, to lista może być dłuższa.

Błąd został naprawiony

Władze Facebooka poinformowały, że włamanie jest efektem błędu strony z 2019 roku, który został już naprawiony. Nie oznacza to jednak, że Facebook w jakikolwiek sposób pozwala na sprawdzenie, czy dane użytkownika były celem hakerów. Mimo że atak miał miejsce w 2019 roku, to skradzione dane nadal mogą być użyteczne dla części oszustów. Chodzi m.in. o osoby, które chcą używać cudzych danych do wyłudzeń, czy podszywają się pod inne osoby w innym celu.

