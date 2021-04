Streamer pobił rekord Twitcha. Transmisję prowadził bez przerwy przez 31 dni

Ludwig Ahgren ma w momencie pisania tego tekstu ponad 283 tysiące aktywnych subskrybentów swojego kanału w portalu Twitch. W ten sposób pobił rekord należący dotąd do streamera Tylera „Ninja” Blevinsa, który w 2018 roku zgromadził 269 154 abonentów. Trzecią osobą na liście jest RanbooLive, który w marcu osiągnął wynik 114 387.

Poprzedni rekordzista pogratulował nowemu we wpisie na Twitterze. „Rekordy są stworzone do tego, żeby zostały pobite. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie jest mi trochę smutno. Ale gratuluję Ludwigowi ustanowienia nowego rekordu subskrypcji na Twitchu” – napisał Ninja.

Każda nowa subskrypcja – 10 sekund dłużej transmisji

Zebranie tak dużej liczby subskrybentów było możliwe dzięki zorganizowaniu przez streamera wydarzenia „subaton”, będącego skrótem od wyrażenia maraton subskrypcji. Ludwig obiecał, że za każdą nową subskrypcję jego kanału będzie prowadził transmisję dłużej o 10 sekund, a ostatniego dnia ogłosił, że 5 dolarów z każdej nowej subskrypcji przeznaczy na cele charytatywne. Zapowiedział jednak, że transmisja nie przekroczy 31 dni.

W trakcie tego miesiąca Ludwig grał, jadł, spał... i wszystko to transmitował na kanale. On lub jego moderatorzy odtwarzali inne filmy, gdy brał prysznic lub korzystał z łazienki. Sam Ludwig pod koniec swojego „subatonu” zauważył, że w jego czasie doszło do niecodziennych wydarzeń, m.in. blokady i odblokowania kanału Sueskiego, czy śmierci księcia Filipa.

Na koniec transmisji streamer podziękował wszystkim subskrybującym i zapowiedział, że już nigdy nie powtórzy takiego wydarzenia. Nie wiadomo, jaką dokładnie kwotę zebrał Ludwig i ile pieniędzy przekaże na cele charytatywne.

