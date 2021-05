Nowy miliarder ma 27 lat. Osiem lat temu stworzył największego konkurenta bitcoina

Vitalik Buterin został miliarderem. Programista pochodzenia rosyjsko-kanadyjskiego osiągnął to, mając zaledwie 27 lat. W ten sposób stał się drugim najmłodszym człowiekiem, któremu udało się przekroczyć granicę miliarda dolarów, startując od zera. Buterin nie mógł bowiem liczyć na przejęcie firmy rodzinnej, czy wielomilionowy spadek. Najmłodszym miliarderem pozostaje nadal Austin Russell, szef Luminar Technologies.

Konkurent bitcoina

Vitalik Buterin jest twórcą największego konkurenta bitcoina, czyli kryptowaluty Ethereum, które w ostatnich dniach przekroczyło wartość 3,5 tys. dolarów. W wirtualnym portfelu twórcy znajduje się 333,5 tys. wirtualnych monet, co oznacza, że jego majątek w przeliczeniu na klasyczną walutę to ponad 1,1 mld dolarów.

Buterin stworzył Ethereum w 2013 roku, mając 19 lat i wprowadził do obiegu dwa lata później. W 2012 roku założył magazyn Bitcoin, który poruszał tematykę kryptowalut. W 2014 roku wygrał 100 tys. dolarów w konkursie organizowanym przez miliardera Petera Thiel'a. Celem programu jest wyłanianie młodych talentów, które chcą tworzyć swoje projekty.

Ethereum jest obecnie warte około 403 mld dolarów, co stanowi około połowę wartości wszystkich bitcoinów. To druga co do wielkości kryptowaluta. Jej wartość w samym 2021 roku wzrosła o 375 proc.

