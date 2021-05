Szefowa YouTube'a: W czasie pandemii współpracowaliśmy m.in. z Kancelarią Premiera. Chodziło o rzetelne informacje

Susan Wojcicki, szefowa YouTube'a była gościem kongresu Impact'21. Opowiedziała m.in. o wyzwaniach, z jakimi platforma musiała zmierzyć się podczas pandemii. Opowiedziała także, jakich treści szukali ludzie zamknięci w domach w czasie lockdownów.

– W czasie pandemii ludzie na YouTubie szukali sposobów na nauczanie indywidualne, rozwój swoich hobby, relaksowanie się, medytację – powiedziała Susan Wojcicki, szefowa YouTube. Wskazała także kilka przykładów polskich youtuberów, którzy tworzyli wyjątkowo wartościowe treści edukacyjne. – YouTube pełnił w pandemii wyjątkową rolę w edukacji. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc – dodała.

Walka z fałszywymi informacjami

Wójcicki została także zapytana o usuwanie treści, które zostały uznane za fałszywe, lub szkodliwe dla społeczeństwa.

– Jest wiele tematów, z którymi ludzie się nie zgadzają. Staramy się zapewnić możliwość wypowiedzi wszystkim, którzy mają inny punkt widzenia. Robimy to jednak tak długo, jak ich teorie nie prowadzą do wyrządzenia żadnej szkody – powiedziała szefowa YouTube'a.

– Chcemy działać odpowiedzialnie. Jest bardzo wiele zagadnień, w których dostęp do informacji jest kluczowy. Jednym z nich jest COVID-19. W czasie pandemii upewniliśmy się, że współpracujemy ze wszystkimi lokalnymi władzami medycznymi. Chcieliśmy być pewni, że będą one mogły podawać informacje pochodzące od ekspertów, aby ludzie mogli pozostać bezpieczni – powiedziała. – W Polsce była to m.in. Kancelaria Premiera, która informowała np. o programie szczepień – dodała.

Musimy być też pewni, że jeśli w serwisie pojawiają się treści, które mogą prowadzić do szkody w świecie rzeczywistym, to będziemy je w stanie usunąć.

