Broń na teorie spiskowe dotyczące 5G. Rusza państwowy system ostrzegający przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Ruszył System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne. To usługa, którą Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy i KPRM stworzyły w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich, którzy obawiali się na przykład szkodliwego oddziaływania sieci 5G.

System dostępny jest na specjalnej stronie rządowej i można z niego korzystać darmowo. Będzie pozwalał na sprawdzenie natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy z dokładnością do 1 metra kwadratowego.

– Od dziś każdy może sprawdzić wartości natężenia PEM w dowolnym miejscu w Polsce, zarówno wartość wyestymowaną przez system – jak i wynikającą z pomiarów wykonywanych przez akredytowane laboratoria. Do tej pory te dane w formie papierowej trafiały do organów środowiskowych. Teraz w cyfrowej formie trafiają do SI2PEM – powiedział minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w kancelarii prezesa Rady Ministrów.

Minister zaznaczył jednak, że nie ma gwarancji, że uruchomienie tego typu usługi w pełni wyeliminuje szkodliwe teorie na temat sieci 5G. Kluczowe jego zdaniem jest jednak umożliwienie dostępu do rzetelnych źródeł wiedzy.

Czytaj też:

Przełom w sprawie 5G. Rozpoczęcie aukcji wstrzymuje brak porozumienia w rządzie