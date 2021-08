Tokio 2020. Blokada na Instagramie za olimpijskie złoto? Firma przyznaje się do błędu

Dwa złote medale igrzysk olimpijskich w biegach na 100 i 200 metrów, a także blokada konta na Instagramie. To bilans ostatnich dni Jamajki Elaine Thompson-Herah. Biegaczka umieściła na swoim profilu w serwisie skróty biegów, w których pobiła rekord świata (100 metrów) i rekord kraju (200 metrów). Należący do Facebooka serwis postanowił zawiesić za to konto olimpijki.

Firma przyznaje się do błędu

Olimpijka, która zamieściła na Instagramie nagrania, utraciła dostęp do swojego konta na kilka godzin. Automat szybko wykrył naruszenie praw autorskich i postanowił zablokować profil. Złota medalistka została potraktowana w tej sprawie, jak każda inna osoba, która publikowała fragmenty transmisji z igrzysk olimpijskich.

O sprawę Reuters zapytał rzecznika prasowego Facebooka, do którego należy Instagram. Firma oficjalnie przyznała, że nagrania powinny zostać zablokowane i usunięte, ale blokada konta była nieodpowiednią decyzją.

Zakaz publikowania filmów z igrzysk

Jamajka złamała nie tylko zasady Instagrama, ale także nakazy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W instrukcjach dla sportowców wyraźnie zaznaczono, że nie mogą oni publikować fragmentów transmisji telewizyjnych z konkursów, czy ceremonii medalowych. Wynika to z bardzo szczegółowych umów na wyłączność z poszczególnymi telewizjami. Częścią licencji są także skróty publikowane w mediach społecznościowych.

