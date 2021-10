„59,6 miliona nuggetsów”, „jesteście następni”. Awaria Facebooka okiem Twittera

W poniedziałkowy wieczór 4 października nagle wzrosła liczba zgłoszeń od użytkowników, którzy uskarżali się na problemy z Facebookiem, Messengerem (aplikacją Facebooka, chatem), WhatsAppem czy Instagramem. Właścicielem wszystkich z nich jest technologiczny gigant Facebook. Po jakimś czasie okazało się, że to awaria i to nie lokalna, a globalna. Bez dostępu do popularnych portali społecznościowych zostało ponad 1,5 miliarda ludzi na całym świecie.

Nagłe „odcięcie” od mediów społecznościowych wywołało rozbawienie internautów (przynajmniej tych, którzy korzystają np. z Twittera), natomiast Facebook zapikował na amerykańskiej giełdzie tuż po tym, jak problem okazał się poważniejszy.

Awaria Facebooka. Twitter, McDonald's i Instagram tweetują w najlepsze

Okazji do tego, by zaistnieć w ramach real time marketing (nawiązywanie w kampanii do bieżących wydarzeń), nie przegapiły największe spółki, ale też... państwa.

Niewinną zabawę rozpoczął sam Twitter, ponieważ z oficjalnego konta serwisu napisano:

„Cześć, dosłownie wszystkim”.

Takie jasne nawiązanie do nagłego przepływu użytkowników na ten serwis sprawiło, że pod tym tweetem rozgorzała dyskusja z udziałem oficjalnych kont innych serwisów. WhatsApp „odmachał” Twitterowi, a do rozmowy wkroczył szef Twittera Jack Dorsey, który napisał: „Myślałem, że to miało być zaszyfrowane”.

Z kolei z konta McDonald's wysłano: „Hej, co mogę podać?”. Tu osoby prowadzące oficjalny profil Twittera nie miały wątpliwości:

„59,6 miliona nuggetsów dla moich przyjaciół”.

Z konta Instagrama wysłano krótkie życzenia „udanego poniedziałku”, ale w tym wątku można znaleźć też wpisy z Diablo (to główne konto serii gier Blizzarda „Diablo”): „Jesteście następni”.

Ocieplić swój wizerunek postanowiła także... Ukraina. Wschodni sąsiad Polski ma oficjalne konto „państwowe” na Twitterze, z którego napisano:

„Przyjmujemy uchodźców z Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Witamy na Ukrainie”.

