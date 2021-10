Globalna awaria Facebooka i Instagrama. Dlaczego do niej doszło?

4 października wieczorem użytkownicy Messengera, Facebooka czy Instagrama (właścicielem wszystkich jest Facebook) zaczęli uskarżać się na problemy z tymi serwisami, podobnie było z Messengerem. Początkowo sądzono, że to tylko drobny, chwilowy problem, jednak po godz. 19 czasu polskiego pojawił się oficjalny komunikat Facebooka – wydany o ironio na Twitterze – z którego wynikało, że awaria jest poważna.

Awaria Facebooka - dlaczego?

Komentatorzy zwracają uwagę na fakt, iż do awarii doszło w czasie, gdy przedstawicielka Facebooka Antigone Davis na antenie telewizji CNBC odpowiadała na zarzuty byłej już managerki Facebooka Francis Haugen, a także na oskarżenia ze strony niektórych kongresmenów, którzy twierdzą m.in. że algorytmy portalu promują nienawiść.

Jak podaje „Wall Street Journal”, globalną awarię spowodowała najprawdopodobniej błędna konfiguracja serwerów spółki, która uniemożliwiała aplikacjom komunikację z resztą internetu.

Facebook. Co powiedziała Francis Haugen?

3 października była managerka Facebooka Francis Haugen ujawniła w rozmowie z CBS News szereg niepokojących informacji dotyczących działalności portalu. Zwróciła uwagę m.in. na brak dbałości o bezpieczeństwo danych użytkowników. Była współpracownica Marka Zuckerberga przyznała, że istniał spory konflikt interesów między tym, co było dobre dla Facebooka, a tym, co dla osób, które z niego korzystają. - Cały czas było wybierane działanie z korzyścią dla siebie, aby w ten sposób więcej zarabiać - tłumaczyła.

Francis Haugen dodała, że dysponuje dokumentami, które świadczą o kłamstwach kierownictwa Facebooka w sprawie walki z dezinofrmacją oraz hejtem. Trafiły one nie tylko do mediów, ale zostały również przekazane służbom. Podkreślała w CBS, że ten portal jest „zdecydowanie gorszy” niż cokolwiek, co wcześniej widziała.

