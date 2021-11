Niewiarygodny ruch Facebooka. Rezygnuje z rozpoznawania twarzy

Funkcja rozpoznawania twarzy na Facebooku jest najlepiej widoczna podczas dodawania zdjęć z osobą lub grupą osób. System rozpoznawania twarzy podpowiada wtedy, kto imię i nazwisko pozostałych osób widocznych na zdjęciu, i daje możliwość oznaczenia ich. System został wprowadzony w 2010 roku.

Facebook usunie bazę danych miliarda twarzy użytkowników

We wpisie na blogu z 2 listopada 2021 wiceprezes ds. sztucznej inteligencji, Jerome Pesenti, napisał, że system zostaje całkowicie zamknięty. Nie będzie rozpoznawał i proponował oznaczania osób na zdjęciach i filmach, które wyraziły na to zgodę, i dodatkowo usunie bazę ponad miliarda wzorów twarzy, które zostały zgromadzone w ciągu 11 lat działania systemu.

Powód, jaki został podany w oświadczeniu to rosnące wątpliwości w społeczeństwie, co do wykorzystania podobnych systemów, zwłaszcza w sytuacji, w której prawodawcy ustalają coraz jaśniejsze zasady dotyczące automatycznego rozpoznawania twarzy.

Nie tylko oznaczanie na zdjęciach

Jerome Pesenti podał kilka przykładów, w których automatyczne rozpoznawanie twarzy jest pożądane. To np. system do generowania opisów zdjęć dla osób niewidomych, powiadomienia o umieszczeniu zdjęć, na których znajduje się użytkownik oraz ochrona przed kradzieżą tożsamości. Pomimo tych atutów Facebook kończy z systemem automatycznego rozpoznawania.

Facebook będzie wykorzystywał rozpoznawanie twarzy w ograniczonym zakresie i konkretnych przypadkach. Są to: odzyskiwanie dostępu do zablokowanego konta, weryfikacja tożsamości do działań finansowych czy odblokowanie urządzenia. Facebook planuje pójść drogą zaakceptowaną w branży technologicznej, gdy rozpoznawanie twarzy odbywa się na urządzeniu, bez potrzeby przesyłania wizerunku na serwery.

Jest to bezprecedensowy krok, bo do tej pory Facebook samorzutnie nie rezygnował z budowania baz danych o użytkownikach, a wszelkie ograniczenia były narzucone przez pracodawców, albo wywarte przez nacisk społeczeństwa.

