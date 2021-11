Władimir Putin wypowiada wojnę antyszczepionkowcom. W Rosji grozi im do 5 lat

Rosja zmaga się z największą falą zakażeń i zgonów spowodowanych COVID-19. Na początku listopada średnia tygodniowa liczba zakażeń wyniosła około 40 tys. przypadków dziennie. Podczas poprzedniego szczytu pod koniec 2020 roku liczba ta wynosiła ok. 27 tys. przypadków dziennie. Statystyka zgonów wygląda jeszcze gorzej, w listopadzie 2021 umiera w Rosji ok.1200 osób dziennie, rok wcześniej było to ok. 540 osób dziennie.

Rosjanie nie chcą się szczepić

Poziom wszczepienia społeczeństwa w Rosji wynosi zaledwie 38 proc. Według rosyjskich władz procent społeczeństwa, który jest odporny na COVID-19 wynosi 50 proc. Są to osoby, które otrzymały szczepionkę lub przechorowały zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Ministerstwo zdrowia Rosji poinformowało, że poinstruowało regionalne oddziały oraz lekarzy, aby zgłaszali osoby, które celowo szerzą dezinformację dotyczące zagrożenia związanego ze szczepieniami. Ministerstwo w oświadczeniu przekazanemu agencji Reuters poinformowało, że zgłosiło już ponad trzydzieści osób, które mogą dostać karę 5 lat więzienia za szerzenie antyszczepionkowych teorii.

11 lekarzy opublikowało list otwarty za pośrednictwem agencji RIA Nowosti, aby osoby, które nie wierzą w szczepionki, odwiedziły tzw. czerwone strefy dla zakażonych i najbardziej chorych na covid-19.

Rosja cierpi z powodu własnych działań

W październiku Unia Europejska opublikowała raport, według którego Rosja jest odpowiedzialna za systematyczną dezinformację dotyczącą programu szczepień i przebiegu pandemii w krajach Europy Zachodniej. Podobny raport opublikowały wcześniej, bo już w marcu Stany Zjednoczone. Rosja zaprzeczyły tym doniesieniom.

