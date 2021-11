Lotfi Zadeh – wybitny naukowiec, o którym niewiele informacji znajdziemy na Wikipedii. Kim był?

Lotfi Zadeh był amerykańskim automatykiem, ale nie urodził się w USA. Zadeh przyszedł na świat 4 lutego 1921 roku w Baku (współcześnie Azerbejdżan, w latach 1920-22 część państwa radzieckiego, a później ZSRR). Kiedy przyszły naukowiec miał 10 lat, jego rodzina zdecydowała się na przeprowadzkę do Iranu, skąd pochodził ojciec Zadeha. Naukowiec do USA przeniósł sięw 1944 roku.

Lotfi Zadeh – wybitny umysł

Lotfi Zadeh studiował na Uniwersytecie Teherańskim, a po przeprowadzce do USA uzyskał tytuł Master of Science w zakresie inżynierii elektrycznej na Uniwersytecie Columbia. W 1949 roku uzyskał doktorat na tym samym uniwersytecie. W 1959 roku Zadeh związał się zawodowo i naukowo z Uniwersytetem Kalifornijskim w Berkeley, z którym współpracował do końca kariery. To właśnie w Berkley dokonał największego odkrycia, jakim są „Zbiory rozmyte”. Od momentu ich publikacji w 1965 roku dzieło to cytowano już prawie 100 tys. razy.

„Przedstawiona przez niego teoria stanowiła alternatywę dla sztywnych »czarno-białych« parametrów tradycyjnej logiki, a zamiast tego pozwalała na bardziej niejednoznaczne lub »rozmyte« granice, które bardziej naśladują sposób, w jaki ludzie postrzegają świat. Koncepcja ta została od tego czasu zastosowana w szerokim zakresie zastosowań technologicznych – od japońskiego systemu metra po algorytmy antypoślizgowe, które zapewniają bezpieczeństwo samochodów na drodze” – czytamy w informacji biograficznej opracowanej przez Google.

W rozmowie z Google przemyśleniami na temat życia i pracy Lotfiego Zdeha podzielił się jego syn. „Najlepszym sposobem na opisanie życia w domu Zadeha było »poważne«. Lotfi był poważnym facetem. „Przyjęciem” dla niego była grupa naukowców o bardzo wysokim IQ, która zebrała się razem na obiedzie. Kiedy przysłuchiwałem się wynikowym rozmowom, zawsze byłem pod wrażeniem tego, jak elokwentny był mój ojciec i jak głęboko zdawał się rozumieć sprawę. Jak to ujął mój ojciec, „istnieją różne poziomy zrozumienia”. Jego zrozumienie było niezwykłe” przekazał w rozmowie.

Google Doodle – wyjątkowy sposób na upamiętnienie wybitnych postaci i ważnych wydarzeń

Google Doodle to specjalna grafika, która z reguły na jeden dzień zastępuje klasyczne logo firmy na stronie głównej wyszukiwarki Google. W ten sposób światowy gigant przypomina użytkownikom wybitne postaci, a także ich dokonania.

Google Doodle tworzone są również podczas ważnych wydarzeń narodowych, a także świat. Najczęściej przybierają postać statycznej grafiki, ale bywają również anmacjami lub prostymi grami.

