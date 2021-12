Facebook: Białoruskie KGB atakowało Polskę na Facebooku

Facebook odkrył kilkadziesiąt fałszywych kont założonych przez osoby powiązane z białoruskim KGB, które prowadziły kampanię przeciwko Polsce w trzech językach. Jednocześnie odkryta została podobna siatka wywodząca się z Polski, która próbowała zniechęcić migrantów z Bliskiego Wschodu do przyjazdu do Unii Europejskiej.

Białoruskie KGB atakowało Polskę na Facebooku

Facebook odkrył i usunął 41 kont, 5 grup na Facebooku i cztery konta na Instagramie wywodzące się z Białorusi, które wzięły na cel mieszkańców Bliskiego Wschodu i Europy. Główna działalność przypadła na październik i listopad. Podobnie, jak we wcześniejszym przypadku konta miały zaledwie kilka miesięcy i wykorzystywały sztucznie wygenerowane zdjęcia profilowe. Podszywały się pod dziennikarzy i aktywistów z Polski i Litwy. Publikowały negatywne informacje o Polsce po angielsku, polsku i kurdyjsku, sugerowały łamanie praw człowieka przez polską Straż Graniczną.

Raport mówi, że chociaż osoby stojące za kontami próbowały ukryć swoją tożsamość, to Facebookowi udało się powiązać je z białoruskim KGB.

Fałszywe konta na Facebooku z Polski zniechęcały migrantów do przyjazdu

Facebook odkrył i usunął w 31 kont, 4 grupy i dwa wydarzenia na Facebooku w listopadzie br., które podszywały się pod migrantów z Bliskiego Wschodu i prowadziły kampanię dezinformacyjną skierowaną do mieszkańców Białorusi i Iraku. Według informacji Facebooka grupa stojąca za fejkowymi kontami pochodziła z Polski.

Główna część aktywności przypadła na październik 2021. Osoby tworzące fejkowe konta podszywały się pod uchodźców z Bliskiego Wschodu i pisały o kryzysie na granicy z Białorusią. Prawie wszystkie konta były bardzo młode, zostały stworzone w ciągu kilku miesięcy. Jedno z kont ze zdjęciem profilowym stworzonym przez algorytm sztucznej inteligencji zaplanowało protest w stolicy Białorusi i reklamowało go na Facebooku. Zarówno wydarzenie jak i konto zostało usunięte przez Facebooka w listopadzie.

Siatka działała na kilku platformach społecznościowych: Facebooku, Instagramie i YouTube w celu zniechęcenia migrantów z Bliskiego Wschodu do podejmowania prób dostania się do Unii Europejskiej. Fałszywe konta podszywały się pod migrantów i dzieliły się swoimi rzekomymi negatywnymi doświadczeniami z próby dostania się do Polski przez granicę z Białorusią. Pisały także o ostrych prawach antyimigracyjnych w Polsce oraz o aktywności neonazistów.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje o kryzysie