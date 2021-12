Polska Liga Esportowa została organizatorem rozgrywek w Valorant

Valorant Regional Circuit (VRC) to międzynarodowa struktura rozgrywek, która stanie się bazą do kreowania przyszłych gwiazd międzynarodowego esportu. Swoje umiejętności będzie mógł tu pokazać każdy gracz, niezależnie od poziomu zaawansowania. VRC ma być bowiem pierwszym elementem zgranego ekosystemu, stworzonego przez twórców gry, studio Riot Games.

Nowy format rozgrywek Valroant

W skład Valorant East United zarządzanej przez Polską Ligę Esportową wejdzie 20 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, a także krajów Bałtyckich, Bałkanów, Grecja, Izrael i Cypr. Rozgrywka w ramach Valorant East United będzie podzielona na cztery klastry, a zawodnicy z Polski będą rywalizować z graczami z Łotwy, Litwy i Estonii. W ramach rozgrywek będą mogły występować kompletne drużyny, jak i pojedynczy gracze (drużyna w Valorant liczy pięciu graczy).

Czytaj też:

Gracze e-sportu powalczą o kadrę narodową oraz wyjazd do Budapesztu

Gracze regularniej grający w rozgrywkach na poziomie Regional Circuit będą mieli szanse do awansu do rozgrywek na poziomie Valorant Regional League (VRL). VRL to także nowy twór powołany do życia przez Riot Games. Będą to rozgrywki ligowe na poziomie narodowym.

Droga do kariery w Valorant

Valorant Regional Circuit jest najniższym poziomem nowej struktury zaprezentowanej przez Riot Games na 2022 rok. Nad VRC znajduje się wspomniany VRL, a wyżej serie Chellengers, Masters i Valorant Champions na samym szczycie.

Rywalizacja w Valorant Regional Circuit rozpocznie się w pierwszym kwartale 2022 roku.

Czytaj też:

Mistrzostwa świata w Valorant. Dwaj Polacy w zwycięskiej drużynie