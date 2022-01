W nocy ktoś zhakował kanały należące do Axel Springera na YouTube

W nocy z 12 na 13 stycznia na kilka godzin hakerzy przejęli kanały na YouTube należące do Przeglądu Sportowego i Plejady. Oba tytułu należą do wydawnictwa Rinigier Axel Springer Polska, który jest też właścicielem Onetu.

Przegląd Sportowy ma 263 tys. subskrybentów a Plejada 108 tys. W nocy hakerzy zmienili ich nazwy oraz włączyli relacje na żywo, w których promowano kryptowaluty. Poinformował o tym dziennikarz sportowy Mateusz Stańczyk.

Rano kanałom zostały przywrócone ich oryginalne nazwy i zniknęły z nich relacje o kryptowalutach.

Wygląda na to, że akcja nie była wymierzona specjalnie przeciwko firmie Rinigier Axel Springer Polska i Onetowi, a hakerzy starali się po prostu przejąć duże kanały do promowania kryptowalut. Prawdopodobnie administratorzy kanałów używali tych samych lub podobnych danych do logowania.

