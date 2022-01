Polska ofensywa w NFT. Polskie firmy zainteresowane raczkującą technologią

Rynek NFT, czyli niewymiennych tokenów rośnie piorunująco szybko. Według Financial Times urósł z 100 mln dolarów w 2020 roku do 40 mld dolarów w roku następnym. NFT, choć popularne głównie wśród entuzjastów interesują też największe firmy, jak Nike czy Adidas. Także coraz więcej polskich firm chce dołączyć do tego rosnącego trendu.

Jedną z firm, która odniosła sukces na rynku NFT jest Fanadise, która wypuściła własną kolekcję o nazwie Fancy Bear. Twórcy zarobili na sprzedaży 19 mln zł.

Polskie firmy w branży NFT

Listę polskich firm, które podejmują tematykę NFT przygotował portal Bankier.pl.

BTC Studios - po dwóch zmianach nazw i strategii notowana na NewConnect spółka ogłosiła, że zajmie się projektami związanymi z Metaverse Marka Zuckerberga oraz grami rozbudowanymi o tokeny NFT.

Prime Bit Games - spółka notowana na NewConnect w 2019 roku chciała implementować technologię blockchain w swoich grach. W grudniu 2021, wraz z estońską DA Games, poinformowała o rozpoczęciu produkcji nad grą karcianą „The Legends of Elusionm”, która miała być oparta o NFT.

No Gravity Games i ShockWork Games - dwie notowane na NewConnect spółki podjęły współpracę z trzecią, nienotowaną spółką Cave Games, w celu produkcji gier wideo opartych o blockchain i NFT. Pierwszym tytułem ma być zaplanowana na pierwszą połowę 2022 roku gra „Pirates: All Aboard!”.

SkinWallet - spółka na NewConnect zajmująca się do tej pory skupowaniem i odsprzedażą skórek do „Counter Strike: Global Offensive”. Ich pierwszym projektem wykorzystującym technologię NFT ma być gra „Cyber Warriors Army.

MBF Group - spółka rozwija platformę BIOinLIFE, która według twórców ma być “globalnym, samopozycjonującym się marketplacem” i ma dawać możliwości łatwego sprzedawania towarów na całym świecie. Platforma ma wystartować już w lutym 2022.

Letus Capital - spółka na rynku nieruchomości, która zainwestował w rozwój drona IFO2020. Jego twórcy zobowiązali się do udzielenia Letus Capital wyłącznej licencji na wynalazek. W grudniu 2021 spółka poinformowała o tokenizacji drona. Sprzedaż tokenów ma stworzyć kapitał do wdrożenia komercyjnej produkcji urządzenia.

PunkPirtes - spółka z branży gier wideo, która dołączyła w 2021 do Blockchain Game Alliance, stowarzyszenia promującego blockchain w grach komputerowych. PunkPirates chce działać przy wdrażaniu tokenów NFT w jej grach. Pietwszym tytułem ma być „Community Paintball VR”.

NFT, czyli non-fungible token, lub niewymienny token, to technologia zapisywania informacji na blockchainie. Najpopularniejszym blockchainem przechowującym NFT jest Ethereum. NFT mogą być używane, jako potwierdzenie własności cyfrowych dóbr, jak np. cyfrowe grafiki. Chociaż popularnym wytłumaczeniem jest, że NFT to rachunek za cyfrowy towar, to NFT de facto zawiera tylko link url do witryny, na której znajduje się wspomniany towar. Jednocześnie nigdzie nie ma wymogu, aby tworzący NFT był prawnym posiadaczem towaru. W ten sposób pewien właściciel kanału muzycznego na YouTubie zorientował się, że ktoś stworzył i sprzedaje NFT z jego kanałem.

