Netflix podnosi ceny abonamentów w USA i Kanadzie. Czy w Polsce też?

Podwyżki wyniosły od 1 do 2 dolarów amerykańskich w Stanach Zjednoczonych oraz 1 do 2 dolarów kanadyjskich w Kanadzie.

W wyjaśnieniu przyczyn podwyżek Netflix posłużył się dokładnie tym samym komunikatem, którego użył w październiku 2020, gdy ostatnio podniósł ceny.

„Rozumiemy, że widzowie mają obecnie dostęp do więcej możliwości wyboru w kwestii rozrywki niż kiedykolwiek, a my jesteśmy zobligowani do tego, żeby dostarczać jak najlepszą rozrywkę naszym użytkownikom. Podnosimy nasze ceny, aby móc nadal oferować różnorodne tytuły wysokiej jakości. Jak zawsze oferujemy kilka opcji abonamentu, aby każdy mógł dobrać odpowiedni dla siebie”.

Netflix wydał 13,6 mld dolarów na produkcję filmów

Chociaż Netflix jest pionierem rynku streamingu filmów i seriali to w ostatnich latach zyskał niezwykle silną konkurencję w postaci Amazon Prime, Disney plus i Apple TV. Netflix ucierpiał podwójnie, bo z jego biblioteki zniknęły popularne filmy należące do Disneya (np. wszystkie filmy Marvela, czy Gwiezdne Wojny). Aby nie dać się przegonić Netflix inwestuje gigantyczne pieniądze w autorskie produkcje. Według analityków w 2021 roku firma wydała 13,6 mld dolarów na produkcje filmów.

Po podniesieniu cen abonamentu akcje Netflixa na nowojorskiej giełdzie wzrosły o 2 proc.

Netflix w Polsce. Kiedy podwyżka

Spytaliśmy polski oddział Netflixa, czy i kiedy polscy abonenci powinni spodziewać się podwyżek. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że:

Koszt subskrypcji Netflix jest indywidualnie ustalany dla każdego kraju. Wzrost cen w jednym miejscu nie wpływa oraz nie oznacza zmian cen na pozostałych rynkach.

