Woja Rosja – Ukraina. Firmy technologiczne wycofują się z Rosji

Oracle zawiesiło swoją działalność w Rosji trzy godziny po tym, jak ukraiński minister cyfryzacji, Mykhaił Fedorov, zamieścił tweeta wzywającego Oracle i SAP do zawieszenia współpracy, sprzedaży, wsparcia i aktualizacji oprogramowania dla klientów z Rosji. W odpowiedzi na tweeta Fedorova firma Oracle odpowiedziała, że w imieniu 150 tysięcy pracowników firmy i w geście solidarności z Ukrainą zawiesiła wszelką działalność w Rosji.

Kilka godzin później firma SAP zamieściła tweeta z tekstem „Sap wspiera Ukrainę” z linkiem do firmowego bloga. We wpisie firma zaznaczyła, że potępia rosyjską inwazję z całą stanowczością. Firma SAP dodała, że sankcje ekonomiczne przeciwko Rosji są ważnym mechanizmem w celu przywrócenia pokoju. Firma dodała, że przeznaczy 1 mln euro na pomoc Ukrainie i współpracuje z ukraińskim Czerwonym Krzyżem oraz Agencją ds. Uchodźców ONZ w celu wsparcia ich swoim oprogramowaniem.

Własne sankcje na Rosję nałożyły także inne firmy technologiczne i komputerowe. Producenci procesorów AMD i Intel poinformowały, że wstrzymują dostawy podzespołów do Rosji. Apple wstrzymała sprzedaż swoich produktów. Działalność w Rosji zwiesili producenci samolotów Boeing i Airbus, którzy nie będą dostarczać ani nowych maszyn, ani części zamiennych do tych już używanych przez Rosję.

Ukraiński minister cyfryzacji aktywnie wzywa zachodnie firmy technologiczne do bojkotu Rosji. Mykhaił Fedorov wezwał m.in. Apple i Google do odłączenia swoich sklepów z aplikacjami rosyjskim użytkownikom, Visa i MasterCard do wyłączenia usług wszystkim klientom w Rosji, oraz platformy społecznościowe do zablokowania rosyjskiej propagandy.

Fedorov poprosił też Elona Muska o uruchomienie na terytorium Ukrainy usługi internetu satelitarnego Starlink. Szef SpaceX prawie natychmiast poinformował, że Starlink został uruchomiony w Ukrainie i wysłał zestawy do jego odbioru. Ukraiński minister pochwalił się dostawą terminali Starlink już dwa dni później.

